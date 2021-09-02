Букмекерские конторы

БК Мелбет появилась на российском рынке в 2012 году, и за это время успела завоевать определенную популярность. Компания практически не развивает сеть наземных ППС, сосредоточившись на работе в онлайн. Линия средняя. Можно ставить на футбол, хоккей, шахматы, флорбол. В наличии основные национальные и международные первенства, однако некоторые малоизвестные лиги искать не стоит. Средняя маржа – 3-5 процентов. БК Мелбет работает с Первым ЦУПИС и проводит через эту организацию все платежи с клиентами. Пополнить счет можно переводом, с помощью банковской карты, электронного кошелька, счета мобильного оператора. Эти же платежные системы, за исключением мобильных операторов, используются и для вывода. Начинающим игрокам Мелбет предлагает приветственный бонус на первый депозит, который с помощью промокодов можно увеличить до 19 тысяч рублей и более.