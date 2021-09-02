Букмекерские конторы — Ставки на спорт в России
Рейтинг российских букмекерских контор 2022
1
- Широкая линия ставок на события и матчи
- Максимально высокие коэффициенты
- Мобильное приложение 1хСтавка для Android и iOS
- Легальный российский букмекер
2
- Высокие коэффициенты на футбол
- 45 видов спорта в линии
- Широкий выбор LIVE событий
- Легальный букмекер
4
- Надежный букмекер России
- Широкий диапазон ставок Live
- Простой и очень надежный сайт
- Опытная служба поддержки
5
- Большой приветственный бонус
- Наличие быстрых игр
- Ставки на кибреспорт
- Официальный букмекер России
6
- Первый легальный букмекер в России
- Идеальный вариант для ставок на РПЛ
- Богатая линия и широкая роспись
- Лауреат многих престижных премий
Ставки и прогнозы на спорт
Бонусы букмекеров
По каким критериям мы определяем лучшие букмекерские конторы
Надежность
В числе важнейших критериев оценки беттинговых площадок одно из первых мест занимает надежность. Надежной считается БК, которая:
- Соответствует основным показателям надежности БК.
- Оперативно реагирует на обращения пользователей.
- Разрешает все проблемы с клиентами.
Линия в лайве и прематче
Данный показатель позволяет оценить вариативность рынков и исходов в линии, опубликованной за некоторое время до начала спортивного соревнования и линии, которая появляется уже во время поединка.
Каждая контора предлагает собственный набор исходов в онлайн. Некоторые ограничиваются стандартным набором фор и тоталов, другие предлагают заключить пари на статистику.
Линия может различаться в рамках одной БК – это зависит от спортивной дисциплины, раскрученности соревнования и важности отдельно взятого состязания.
Маржа и коэффициенты
Маржа – это доход БК, коэффициент – это доход игрока. Чем ниже маржа, тем выше кэф и наоборот.
Ввод и вывод денег
Легальные беттинговые конторы РФ работают с платежными системами, получившими одобрение ЦУПИС. Фактически сама контора не участвует в процессе перевода выигрыша игроку, все платежи проходят именно через центр ЦУПИС.
Работа поддержки
Русскоязычную службу поддержки имеют практически все конторы, работающие на постсоветском пространстве. В данном случае оценивается ее компетентность, дружелюбие, готовность помочь клиенту в решении любой проблемы. Кроме этого оцениваются каналы связи – e-mail, почта и онлайн-чат.
Как выбрать надежную букмекерскую контору
Есть ряд критериев оценки работы букмекеров – надежность, вариативность линии ставок и некоторые другие. Каждый критерий может повлиять на выбор конкретной конторы в качестве основной.
- Вариативность линии – это возможность ставить ставки на самые популярные спортивные и киберспортивные дисциплины, а также на некоторые неспортивные мероприятия, к примеру, результаты выборов.
- Роспись – подборка возможных исходов для отдельно взятого события.
- Лимиты – ограничения по минимальным и максимальным размерам ставок.
- История и лицензия – некоторые конторы, имеющие многолетний опыт работы в мире и работающие в интернете по офшорным лицензиям, не имеют права работать на территории Российской Федерации.
В какой БК лучшая линия
Линия ставок – это спортивные дисциплины и исходы, на которые можно делать ставки в выбранной букмекерской конторе. Мы распределили БК следующим образом:
Какой букмекер предлагает лучшие коэффициенты
Один из важнейших критериев для определения лучшего букмекера – коэффициент. От этого показателя зависит величина выигрыша игрока. Наибольшей популярностью пользуется классическая десятичная система. Например, размер кэфа 1,50 означает, что в случае выигрыша игрок получает на счет возврат суммы ставки и половину этой суммы в качестве чистого выигрыша. Букмекеры распределились следующим образом:
БК с бонусами
Большинство букмекерских контор для привлечения новых бетторов и сохранения старой аудитории разрабатывают расширенную систему бонусов и акций. Некоторые не используют бонусы в чистом виде, концентрируясь на минимизации размера кэфа.
Топ-10 букмекерских контор России
На основании анализа основных критериев оценки мы разработали собственный рейтинг лучших букмекеров России.
1хСтавка
1хСтавка – контора, основанная в 2010 году. Компания предлагает игрокам высокие коэффициенты и хорошую линию, где встречаются соревнования не только топового уровня, но даже некоторых региональных и любительских лиг. Кроме этого букмекер предлагает достойные коэффициенты, что активно использует в рекламных роликах. Маржа на топовые события не превышает 2-3 процента. Все платежи проводятся через Первый ЦУПИС. Для пополнения счета можно использовать банковские карты и счета, счета операторов мобильно связи, электронные кошельки. Для вывода желательно использовать то же платежное средство, с помощью которого вносился депозит. Новичкам букмекер 1хСтавка предлагает приветственный бонус на первый депозит, который с помощью промокодов можно увеличить до 25000 рублей.
Мелбет
БК Мелбет появилась на российском рынке в 2012 году, и за это время успела завоевать определенную популярность. Компания практически не развивает сеть наземных ППС, сосредоточившись на работе в онлайн. Линия средняя. Можно ставить на футбол, хоккей, шахматы, флорбол. В наличии основные национальные и международные первенства, однако некоторые малоизвестные лиги искать не стоит. Средняя маржа – 3-5 процентов. БК Мелбет работает с Первым ЦУПИС и проводит через эту организацию все платежи с клиентами. Пополнить счет можно переводом, с помощью банковской карты, электронного кошелька, счета мобильного оператора. Эти же платежные системы, за исключением мобильных операторов, используются и для вывода. Начинающим игрокам Мелбет предлагает приветственный бонус на первый депозит, который с помощью промокодов можно увеличить до 19 тысяч рублей и более.
Париматч
БК Париматч – украинский букмекер, активно работающий в России и СНГ. В России компания начала работать в 1996 году. Основные достоинства БК – проработанная линия, оформление вип-пари по индивидуальному коэффициенту, множество акций, проводимых совместно с партнерами. Маржа достаточно высокая – коэффициенты 1.85 к 1.85 на противоположные исходы не являются чем-то необычным. Букмекер работает с Первым ЦУПИС, однако даже среди клиентов этой финансовой организации выделяется небольшим числом платежных инструментов. Выводить деньги можно лишь на тот счет, с которого ранее было пополнение.
БК Леон
БК Леон появился в 2007 году. Компания сразу же завоевала статус одной из наиболее надежных и удобных контор СНГ. Вниманию клиентов предлагается множество конкурсов, акций и накопительная бонусная система. Под данным брендом на территории России работает несколько сотен клубов. Линия ставок неплохая – есть основные национальные и международные турниры, без особой глубины. Средняя маржа – 3-5 процентов, в лайве увеличивается до 8 и более. БК Леон работает с ЦУПИС Киви-Банка и проводит все платежи с пользователями через эту финансовую организацию. В наличии все основные платежные инструменты – банковские счета и карты, электронные кошельки, система Киви. Можно пополнять депозит со счета мобильного оператора, но вывести выигранные деньги таким способом нельзя.
Пин-Ап
Пин Ап – легальный российский букмекер. Формально фирма появилась в 2020 году. Одним из амбассадоров является российский футболист Артем Дзюба. Существует также офшорная версия, работающая по кипрской лицензии. Легальный букмекер предлагает делать ставки на три десятка спортивных дисциплин. Маржа зависит от матча: на игру между Зенитом и Сочи в рамках РПЛ величина маржи составляет 2.33%, на произвольную игру чемпионата Норвегии по хоккею – 8.30%. Контора работает со Вторым ЦУПИС, который принадлежит Киви-Банку. Все платежи проводятся через Центр. Для регистрации достаточно иметь кошелек Киви максимального уровня. Для пополнения депозита и вывода денег используется стандартный набор платежных инструментов – банковские карты, переводы, электронные кошельки, платежная система Киви.
Фонбет
БК Фонбет считается одним из старейших российских букмекеров. Старт деятельности компании приходится на 1994 год, когда был открыт первый ППС. На сегодняшний день Фонбет работает в России совершенно легально, является членом СРО «Ассоциация букмекерских контор» и имеет лицензию ФНС за номером 4. В конторе достаточно хорошая прематчевая и лайв-линия. Букмекер предлагает делать ставки на все основные национальные и международные первенства по всем основным видам спорта. В лайве добавляется несколько десятков дополнительных исходов. Маржа – 7-8 процентов, в сравнении с другими конторами – средняя. Новичкам предлагается приветственный бонус в размере ста процентов от первого пополнения счета, но не более пятнадцати тысяч. Букмекер работает со Вторым ЦУПИС и использует для пополнения и вывода денег все основные платежные системы, одобренные ЦУПИС. Деньги приходят на счет в букмекерской конторе мгновенно, ограничения зависят от выбранной системы.
Лига Ставок
БК Лига Ставок появилась в 2007 году. Компания работает с Первым ЦУПИС, Первой СРО и является одним из инициаторов легализации российского игрового рынка. Букмекер средний – около 20 спортивных дисциплин, несколько специализированных ставок, средние коэффициенты. При регистрации каждый игрок может получить бесплатный фрибет в размере одной тысячи рублей. Данный бонус относится к разряду бездепозитных, отыгрывать его не нужно, достаточно сделать ставку. Маржа, предлагаемая букмекером, составляет 6-7 процентов. В августе 2020 года контора пошла на беспрецедентный шаг и впервые в истории выставила нулевую маржу на матчи чемпионата России по регби. Положить деньги на депозит можно с помощью банковских карт и переводов, GooglePay и ApplePay, мобильных операторов, интернет-банкинга и российских электронных кошельков. Для вывода используются банковские карты, переводы и электронные кошельки, за исключением WebMoney.
Винлайн
БК Винлайн официально работает на российском рынке с 2009 года, является членом Первой СРО и работает с Первым ЦУПИС. В 2015-16 годах БК получала премию Betting Awards. Линия и коэффициенты – не выше среднего уровня. В наличии самые популярные спортивные и киберспортивные дисциплины. Средняя маржа – 5-6 процентов. Маржа на футбол – 4-5 процентов, на хоккей – 6 процентов. В качестве приветственного бонуса игрокам предлагается фрибет в размере тысячи рублей за установку мобильного приложения. Сделать ставку на эти деньги можно также в мобильном приложении. Букмекер Винлайн работает с Первым ЦУПИС и проводит все расчеты с пользователями через финансовую компанию. Внести деньги на игровой счет можно с помощью банковских карт, интернет-банкинга, российских электронных кошельков за исключением ВебМани, кошелька ЦУПИС, мобильного телефона. Допускается взнос наличными в салоне Связной. Для вывода желательно использовать те же платежные системы, в случае невозможности может потребоваться дополнительная идентификация.
Олимп
БК Олимп появилась в Казахстане в 2004 году. В 2012 году фирма получила официальную лицензию для работы в Российской Федерации. Компания предлагает интересный дизайн сайта, видеотрансляции. В линии – порядка тридцати спортивных дисциплин, а также киберспорт. Основной упор делается на футбольных турнирах, неплохо представлены также хоккей, теннис, баскетбол и волейбол. Экзотика, такая, как крикет, есть, но представлена слабо и с большой маржой. Роспись и кэфы средние. Маржа на топовые матчи РПЛ составляет 4-5 процентов, на АПЛ – 3-4 процента. В лайве маржа может доходить и до семнадцати процентов. Новички могут получить бонус за регистрацию в размере 1500 рублей – три фрибета по пятьсот рублей каждый. Для взноса можно использовать банковские карты и переводы, кошельки КИВИ и Ю.Мани, Сбербанк.онлайн и счета мобильных операторов. Для вывода используются банковские карты, переводы и кошельки.
GGBet
Бренд GGBet сначала был связан исключительно с миром киберспорта. Ставки на виртуальные состязания БК принимает с 2016 года. Начиная с 2019 года компания включила в линию и классические спортивные соревнования – около двадцати дисциплин. Базовым по-прежнему является раздел с киберспортом. Роспись на обычный спорт достаточно слабая, средняя маржа – 7.50 процентов. Есть онлайн-трансляции отдельных матчей, которые можно просматривать даже без регистрации. Новичкам дается приветственный бонус в размере первого депозита – можно получить до пятнадцати тысяч рублей. Возможности для пополнения и вывода денег весьма ограничены. Пополнять игровой счет можно с помощью банковских карт, электронных кошельков и мобильных платежей. Выводить – с помощью карт и электронных кошельков.
Часто задаваемые вопросы
При формировании топа мы анализируем несколько десятков критериев и показателей.
- Линия ставок и роспись
- Наличие или отсутствие лицензии
- Размер коэффициентов
- Приветственный бонус и условия его отыгрыша
- Отношение к успешным игрокам: режет ли букмекерская контора максимумы
- Удобство ввода и вывода денег, наличие или отсутствие комиссии, минимальная и максимальная сумма пополнения и вывода
Лучшую контору выбирает сам игрок. Все зависит от того, на что игрок планирует ставить. Для любителей киберспорта подойдут одни конторы, например, GGBet, для знатоков обычного футбола – другие. Также рекомендуем обратить внимание на приветственный бонус и условия отыгрыша, размер коэффициентов и маржи, отзывы бывших и настоящих клиентов БК.
Для новичков подойдут легальные букмекерские конторы, дающие хорошие бонусы. Членство в СРО и ЦУПИС гарантирует выплату выигрыша даже в случае финансовых проблем в самой БК. Также рекомендуем обращать внимание на линию, роспись и коэффициенты. Во многих БК есть своя специализация. Футбол – Фонбет и Париматч, хоккей и баскетбол – 1хСтавка, киберспорт – GGBet и Париматч.
При оценке надежности нужно обращать внимание на наличие российской лицензии. Это гарантия, что БК отвечает ряду требований российского законодательства и гарантирует выплаты игрокам. В случае проблем можно обратиться в суд. Также обращайте внимание на узнаваемость бренда и время присутствия на рынке. Если компания развивается на российском рынке около двадцати лет, она вряд ли захочет терять наработанное.